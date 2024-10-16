Церемония вручения нацпремии «Звезды Хайпа» пройдет в Москве

Вторая Церемония награждения национальной премии блогеров «Звезды Хайпа» соберет самых ярких, необычных и известных блогеров, а также известных артистов. Организаторами масштабного мероприятия выступили радио DFM при поддержке канала RU.TV, сообщила пресс-служба «Русского Радио».

Мероприятие стало очередным ярким проектом от «Русской Медиагруппы»: событие объединит исполнителей и блогеров, чей контент и творчество завоевали огромное количество интереса в Сети. Признанные лидеры шоу-бизнеса и интернета появятся на сцене и подарят новые впечатления для зрителей на LIVE Арене.

На церемонии будет концертная часть: в планах провести более двадцати разнообразных номеров. К шоу подошли ответственно, сделав его еще более грандиозным, чем в 2023 году.

«Ежегодно артисты получают большое количество разных музыкальных премий и, будем честны, многим уже некуда ставить эти статуэтки, поэтому мы решили, что на «Звёздах Хайпа» не будет стандартных решений. По секрету могу сказать, наши награды настолько большие, что будут выше многих наших номинантов!», — рассказала музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

Известно, что на сцене появятся Amirchik, Валя Карнавал, ЦУ-Е-ФА, Ваня Дмитриенко, MONA, Олег Майами и многие другие блогеры и исполнители. Однако отметили, что список еще может измениться.

Ранее сообщалось, что в Сочи прошел кинофестиваль, где презентовали отечественный блокбастер «Северный полюс».