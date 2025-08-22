Церковь объяснила, есть ли шанс на спасение у отвергших Бога

В РПЦ дали разъяснение относительно возможности спасения для атеистов и лиц, совершивших самоубийство. Как передает портал «Про Ульяновск», согласно позиции Церкви, самоубийство считается тяжким грехом, поскольку противоречит божественной воле и дарованной жизни.

Окончательное решение о судьбе таких людей принимается на Страшном суде. При этом сохраняется надежда на спасение, если в последние мгновения жизни человек успел искренне раскаяться в своем поступке.

Что касается атеистов, то РПЦ указывает на возможность обращения к Богу в любой момент жизни. Даже те, кто сознательно отвергал веру, могут изменить свою духовную судьбу через искреннее обращение к Богу.

Как отметили священнослужители, милосердие Господа не имеет границ и распространяется на всех людей без исключения.

Вера Церкви основывается на том, что шанс на прощение и спасение существует всегда. Для этого необходимо искреннее покаяние и стремление к соединению с Богом, независимо от совершенных ранее поступков или убеждений.

