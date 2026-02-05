Археологическое открытие в израильской пустыне Негев предлагает свежий взгляд на иконографию одного из самых узнаваемых образов в истории. Об этом сообщает РИА Новости.

В руинах византийской церкви IV века исследователи обнаружили почти невидимую невооруженному глазу фреску, изображающую сцену Крещения Христа. Самым поразительным элементом находки стало лицо Иисуса, радикально отличающееся от устоявшегося канона, который сформировался лишь к VI веку.

На потолочной росписи Христос предстает безбородым молодым человеком с короткими вьющимися волосами, большими глазами и удлиненным носом. Это соответствует так называемой «коротковолосой» иконографической модели, распространенной в раннехристианский период в Египте и Сиро-Палестинском регионе, но впоследствии исчезнувшей из византийского искусства. Рядом с фигурой Иисуса ученые идентифицировали изображение Иоанна Крестителя, что подтверждает сюжет композиции.

Открытие израильских ученых перекликается с более ранними антропологическими реконструкциями. Судебный антрополог Ричард Нив, анализируя черепа I века из окрестностей Иерусалима, пришел к выводу, что типичный житель Иудеи того времени, каковым, вероятно, и был исторический Иисус, имел короткие темные кудрявые волосы, темные глаза и носил бороду. Его рост, по оценкам, не превышал 165 сантиметров, а телосложение, учитывая профессию плотника, могло быть крепким и мускулистым.

