Церковный гнев на йогу: за что поп ополчился на занимающихся йогой домохозяек

В Новосибирске представитель Русской православной церкви высказал официальную позицию относительно занятий йогой для верующих. Священник Павел Коньков заявил, что данная практика несовместима с православным вероучением, сообщает « 62 Инфо ».

По его мнению, распространенное восприятие йоги исключительно как комплекса физических упражнений является ошибочным. Священнослужитель подчеркнул, что в основе системы лежат религиозно-философские концепции, связанные с иными божествами и мировоззрением, чуждым христианству. Эти духовные аспекты неотделимы от практики, что делает ее неприемлемой для православного человека.

Коньков также выразил сомнения в безусловной физической пользе занятий йогой. Он призвал прихожан критически относиться к подобным методикам поддержания формы. Духовенство рекомендует верующим Новосибирска и других регионов выбирать для оздоровления традиционные виды спорта и практики, которые не несут скрытого идеологического содержания, противоречащего христианским догматам. Данное заявление вновь актуализировало дискуссию о границах допустимого для верующих в сфере популярных-практик.

