ЦИАН: разница между ценами на новостройки и вторичное жилье в России составляет 17%

В крупных городах России жилье в новостройках дороже «вторички» на 17%, следует из исследования ЦИАН.

Компания проанализировала цены на жилье в 37 регионах страны.

Наибольший разрыв в пользу новостроек зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), Перми (35%), Челябинске (34%) и Нижнем Новгороде (30%).

Лишь в трех городах вторичное жилье оказалось дороже, чем квартиры в новостройках, — в Махачкале, Ставрополе и Севастополе.

Ранее Владимир Путин утвердил закон, обеспечивающий защиту ипотечного жилья для банкротов.