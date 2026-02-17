Цифровая чистка: Telegram заблокировал рекордные 187 тысяч каналов за одни сутки

Мессенджер Telegram значительно усилил меры по модерации контента. Согласно официальным данным платформы, всего за одни сутки администрация заблокировала 187 тысяч каналов и групп, нарушавших условия использования сервиса. Об этом сообщает «РБК».

С начала 2026 года общее число заблокированных ресурсов достигло внушительной отметки в 7,5 миллиона. Основными целями модераторов стали сообщества, распространяющие материалы с насилием над детьми (CSAM) — за этот период забанено более 78,8 тысячи таких каналов. Еще 27,4 тысячи ресурсов были удалены за прямую связь с террористическими организациями и пропаганду экстремизма.

Усиление модерации происходит на фоне внедрения новых инструментов на базе искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять нарушения проактивно, не дожидаясь жалоб пользователей. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что Telegram стремится превратить модерацию из объекта критики в повод для гордости, соблюдая при этом баланс между безопасностью и свободой слова. Напомним, что в России работа сервиса в феврале 2026 года остается нестабильной из-за претензий регуляторов к мерам борьбы с мошенничеством на платформе.

Ранее в Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram с 1 апреля.