Цифровая изоляция: свободно поменять сим-карту или телефон запретят законом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассматривает возможность введения платы за обязательную регистрацию IMEI (международного идентификатора мобильного оборудования) ввозимых в страну смартфонов и других устройств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «Коммерсантъ».

Планируется, что порядок и размеры платежей будут установлены отдельным постановлением Правительства РФ. Для официально ввезенных аппаратов может быть введена небольшая фиксированная плата. Для устройств, ввезенных неофициально («серый» импорт), размер сбора может быть привязан к определенному проценту от их стоимости.

По имеющейся информации, с 2028 года операторам связи может быть вменено в обязанность обеспечивать работу в сетях только тех аппаратов, чьи IMEI зарегистрированы в единой базе. Конкретный идентификатор будет привязан к договору с абонентом, что технически не позволит использовать сим-карту в незарегистрированном устройстве.

По экспертным оценкам, представленным компанией Inventive Retail Group, доля неофициального импорта на рынке премиальных смартфонов стоимостью выше ₽100 тыс. превышает 50%. Предлагаемая мера направлена на легализацию рынка, однако аналитики указывают на риски создания единой централизованной точки отказа.

