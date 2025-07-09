Цифровая маркировка обеспечивает мгновенную блокировку продаж опасных продуктов

По ее словам, система дает возможность не только прекратить реализацию опасной продукции, но и получить точную информацию о местонахождении каждой единицы товара — будь то склад, магазин или уже проданный товар.

Глава ведомства сделала это заявление в Женеве, где возглавляет российскую делегацию на 9-й Конференции ООН по рассмотрению принципов контроля за ограничительной деловой практикой. В состав делегации также входят представители ФАС России и МИД РФ.

Анна Попова назвала внедрение цифровой маркировки новым уровнем защиты потребителей. Система «Честный знак», действующая в России с 2019 года, направлена на борьбу с нелегальным оборотом товаров. Она охватывает широкий круг продукции: от икры и молочной продукции до медицинских изделий и бытовой химии, включая также бутилированную воду, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, лекарства, косметику, влажные корма для животных и различные виды консервов.

Ранее сообщалось, что московская жара может побить столетние температурные рекорды.