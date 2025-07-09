Цифровая маркировка обеспечивает мгновенную блокировку продаж опасных продуктов
Анна Попова: система «Честный знак» защищает граждан от небезопасных товаров
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что цифровая маркировка позволяет мгновенно остановить продажу небезопасных продуктов на всей территории страны, сообщает РИА Новости.
По ее словам, система дает возможность не только прекратить реализацию опасной продукции, но и получить точную информацию о местонахождении каждой единицы товара — будь то склад, магазин или уже проданный товар.
Глава ведомства сделала это заявление в Женеве, где возглавляет российскую делегацию на 9-й Конференции ООН по рассмотрению принципов контроля за ограничительной деловой практикой. В состав делегации также входят представители ФАС России и МИД РФ.
Анна Попова назвала внедрение цифровой маркировки новым уровнем защиты потребителей. Система «Честный знак», действующая в России с 2019 года, направлена на борьбу с нелегальным оборотом товаров. Она охватывает широкий круг продукции: от икры и молочной продукции до медицинских изделий и бытовой химии, включая также бутилированную воду, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, лекарства, косметику, влажные корма для животных и различные виды консервов.
Ранее сообщалось, что московская жара может побить столетние температурные рекорды.