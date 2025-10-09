Цифровое привидение: житель Подмосковья получил видеозвонок от умершего родственника

В Подмосковье зафиксирован новый вид мошенничества, использующий самые уязвимые струны человеческой психики. Как передает REGIONS, житель Ногинска неожиданно получил звонок от мертвого отца, который хитро продумали мошенники.

Житель Ногинска Александр Л. спустя год после смерти отца получил сообщение в мессенджере с его номера: «Папа» писал, что помнит о семье и у него «все хорошо». Ночью ситуация перешла в паранормальную плоскость — на телефон поступил видеозвонок, в котором мужчина увидел точную цифровую копию лица покойного родителя. «Отец» с экрана попросил сына помочь рассчитаться с его долгами. Александр, сохранивший рассудок, прервал жутковатый сеанс связи.

Эксперты по кибербезопасности констатируют: это не мистика, а новая схема обмана.

«Резко увеличилось число случаев мошенничества, при которых используются искусственно созданные копии голосов и внешности умерших людей», — пояснил эксперт по кибербезопасности Алексей Максаков.

Технологии искусственного интеллекта позволяют генерировать глубокие фейки — реалистичные видео- и аудиозаписи, почти неотличимые от подлинных. Цель — эмоционально шокировать жертву, вывести ее из равновесия и под предлогом срочной помощи — погашения долга или решения неотложной проблемы — вынудить перевести деньги.

Наибольшему риску подвержены люди, недавно пережившие утрату и находящиеся в состоянии эмоциональной уязвимости. Мошенники целенаправленно собирают данные из социальных сетей, чтобы установить, кто и когда потерял близких.

