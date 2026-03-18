Цифрового апокалипсиса не будет: интернет-омбудсмен успокоил пользователей Telegram

Разговоры о возможной бессрочной блокировке Telegram в России сильно преувеличены, и пользователям не стоит готовиться к вечному цифровому апокалипсису. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предположив, что нынешняя напряженность вокруг мессенджера — явление временное и напрямую связанное с геополитической турбулентностью.

Мариничев напомнил, что ситуация в цифровом пространстве всегда подвижна: сегодня одно, завтра другое. Как только внешний фон нормализуется, изменится и подход к регулированию, а сама проблема может просто перейти в иную плоскость или исчезнуть. Государство сейчас вынуждено ставить безопасность выше пользовательского комфорта, но это не значит, что такой дисбаланс сохранится навсегда.

Эксперт призвал относиться к нынешним ограничениям как к временному неудобству, а не как к новой норме. Более того, он прогнозирует в ближайшее время появление целого ряда новых цифровых сервисов и платформ, которые смогут занять освобождающиеся ниши. Рынок не терпит пустоты, и, если один инструмент уходит в тень, на свет появляется десяток других. Так что в долгосрочной перспективе российские пользователи без удобных и безопасных способов общения точно не останутся.

Ранее сообщалось, что блокировка Telegram вошла в завершающую стадию.