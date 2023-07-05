Цифровой график позволяет следить за ходом строительства социальных объектов в Подмосковье

В настоящий момент в Подмосковье с помощью цифрового графика контролируют ход и сроки работ на ста шестнадцати социальных стройках. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов отметил, что все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика. Ответственный исполнитель заполняет данные по чек-листу. Они подгружаются в график, после чего отражаются сроки проведения работ.

Также цифровой график помогает планировать строительно-монтажные работы строящихся социальных объектов Подмосковья. В нем отображаются все планируемые работы — от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов при работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.