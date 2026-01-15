Цифры не врут: как Россия стала мировым лидером по потерям от пьянства

Россия заняла первое место в мире по возрастному стандартизированному показателю утраченных лет здоровой жизни, связанных с употреблением алкоголя. Соответствующие данные содержатся в глобальном отчете «National, regional and global statistics on alcohol consumption and associated burden of disease», сообщает «Вологда Поиск».

Показатель для России составляет 5772.4 DALY на 100 тысяч человек. Второе и третье места занимают Украина (5667.9 DALY) и Беларусь (5596.2 DALY). Основными причинами потерь в РФ стали сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и дорожно-транспортные происшествия, на которые приходится 16,8% от общего числа DALY.

Согласно выводам исследователей, в России почти 20% всех случаев смерти связаны с алкоголем. Это вдвое превышает средний показатель для европейских стран. Ключевым фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является ранняя смертность среди мужчин трудоспособного возраста.

Наиболее уязвимой группой остаются молодые мужчины. При этом отмечается рост заболеваемости, связанной с алкоголем, среди молодых женщин. Люди с низким уровнем доходов подвержены риску негативных последствий в значительно большей степени.

