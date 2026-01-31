Цифры, от которых трезвеешь: как пол-литра водки, выпитые быстро, могут отправить на тот свет.

Врач-нарколог Андрей Тюрин дал конкретные ориентиры, которые позволяют оценить смертельный риск от однократного употребления крепкого алкоголя. По его словам, для мужчины с массой тела 70-80 килограммов опасной границей становится 0,7-1,2 литра водки, выпитые в сжатые сроки, за несколько часов. Для женщин весом 50-60 килограммов этот порог значительно ниже и составляет 0,4-0,7 литра крепкого спиртного, пишет Лента.ру.

Специалист подчеркнул, что не существует безопасного количества алкоголя, так как даже минимальные дозы создают токсическую нагрузку на организм. Озвученные цифры представляют собой предельный порог, при достижении которого максимально возрастает риск смерти от прямого отравления этанолом. Однако, как отметил Тюрин, фатальный исход может наступить и от значительно меньших доз — все зависит от комплекса индивидуальных факторов: пола, веса, генетической предрасположенности, общего состояния здоровья и, что критически важно, скорости потребления напитков.

Отдельно нарколог обратил внимание на парадоксальную ситуацию с людьми, страдающими алкогольной зависимостью. С одной стороны, из-за выработанной толерантности их «критическая доза» может быть выше. С другой — их организм уже глубоко поврежден хронической интоксикацией, поэтому риск остановки сердца, инсульта или острой печеночной недостаточности во время опьянения у них многократно увеличен.

