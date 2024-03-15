ЦИК: в двух регионах России в урны для голосования влили чернила

В двух регионах России испортили бюллетени чернилами. В ЦИК страны считают, что ситуация может повториться, в связи с чем призвали усилить охрану избирательных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что в первый день голосования, 15 марта, в ряде избирательных участков испортили бюллетени. Такие случаи зафиксировали в Карачево-Черкесии и Ростове.

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил», - сказал Булаев.

Подробности об инциденте пока неизвестны. Центризбирком вызвал полицию, которая будет разбираться в истории на местах. Булаев призвал усилить охрану ящиков для голосования на фоне произошедшего.

При этом известно, что в первые часы после начала голосования не было замечено нарушений.

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