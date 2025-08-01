Циклон с Хабаровского края принесет дожди на Сахалин

По информации областного гидрометцентра, на следующей неделе Сахалинскую область накроют дожди, вызванные циклоном, пришедшим с территории Хабаровского края. Осадки прогнозируются в большинстве районов.

В ближайшие выходные дни на погодные условия региона продолжит оказывать влияние область пониженного атмосферного давления. В субботу, 2 августа, местами возможны кратковременные дожди, в воскресенье же ожидается преимущественно сухая погода. Ночная температура воздуха составит 13-18 градусов, на юге — 17-22 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов, а в долинах при условии прояснений — до 25-30 градусов.

По данным Сахгидромета, начиная с понедельника Сахалин окажется под воздействием циклона, который будет перемещаться с Хабаровского края через Сахалин в акваторию Охотского моря.

Уже в понедельник днем начнутся небольшие, местами умеренные дожди. Во вторник на большей части территории Сахалина ожидаются умеренные и сильные дожди. Температурный режим при этом существенно не изменится.

Дождливая погода сохранится в регионе и в середине недели, при этом на юге небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах. Ночью на севере области температура составит 14-19 градусов, на юге — до 22 градусов. Днем на севере ожидается 18-23 градусов, на юге — до 28 градусов.

На Курильских островах в выходные местами пройдут небольшие дожди, а 4 августа осадки маловероятны. В дальнейшем также ожидается дождливая погода, при этом 6 августа существует вероятность сильного дождя. Температура на юге гряды ночью составит 15-20 градусов, днем — 21-26 градусов. На севере температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов в течение суток.

В Южно-Сахалинске в субботу, 2 августа, временами ожидается небольшой дождь. В воскресенье осадков не прогнозируется. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем — 26-28 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал россиянам о поджидающих капризах погоды в августе.