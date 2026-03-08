Циклон скорректировал движение автобусов в Южно-Сахалинске

Циклон продолжает оказывать влияние на Южно-Сахалинск утром 8 марта. Из-за сложных погодных условий часть автобусных маршрутов в городе временно изменила схему движения, а некоторые рейсы отменены, сообщили в Telegram-канале «Официальный Южный».

По данным городских властей, все службы округа работают в режиме повышенной готовности. Власти корректируют движение общественного транспорта в зависимости от дорожной обстановки.

Так, автобусы № 105, 104 и 81 следуют только до транспортно-пересадочного узла «Алые розы». Маршруты № 189, 250, 12, 2ч, 2пр и 45ч временно отменены. Автобусы № 10, 62 и 71 не заезжают к ТПУ «Нова», при этом маршруты № 10 и 71 ограничены районом Лиственничного и не доезжают до ЖК «Горизонт».

Маршрут № 62 курсирует лишь до Северного городка без заезда на улицу 2-ю Красносельскую. Автобус № 119 работает только до ТПУ «Нова», а маршрут № 6 следует по проспекту Мира без заезда к жилому комплексу «Горизонт». Маршрут № 1 временно исключил остановку у Дома инвалидов.

Автобус № 177 вышел на линию и будет двигаться с учетом текущей ситуации на дорогах. Остальные городские маршруты продолжают работу.

Оперативную информацию о движении транспорта можно получить в диспетчерской службе Единого оператора по короткому номеру *6515 с мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ограничили движение транспорта из-за непогоды.