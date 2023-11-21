«Цирки есть разные»: стало известно, когда зоозащитники наконец отстанут от цирков

Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью « Московскому Комсомольцу » заявил, что запрещать выступления зверей в цирке нельзя. По его мнению, животных попросту будет некуда деть, а зоозащитники не остановятся и переключатся на другие сферы жизни, в том числе на служебных собак и сельское хозяйство.

С мнением Запашного не согласилась общественный инспектор в области обращения с животными Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Анастасия Билялова.

«Зоозащитники остановятся, когда не будут причиняться страдания животным. Цирки есть разные. Если Запашный относится к своим артистам с любовью, то для других дрессировщиков звери — всего лишь средство, расходник. Для своей цели они могут применять любые методы», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Найти место освобожденным животным, отметила эксперт, не составило бы труда. Они могли бы попасть в том числе в заповедники.

«Что касается сельского хозяйства, на мой взгляд, здесь тоже возможно приведение сложившейся практики отношения к скоту к более гуманному. В мире есть пищевая цепочка, это не отрицается. Похороненных людей тоже потом черви точить будут, но это не означает, что они при жизни должны испытывать страдания», — подчеркнула Билялова.

А вот служебные собаки, по словам инспектора, попадают в поле зрения зоозащитников крайне редко, так как сейчас эта сфера регулируется. Однако все равно случается использование, например, слишком жестких методов дрессировки.

Ранее в России предложили запретить зоопарки и цирки.