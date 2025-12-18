Американские демократы обнародовали 68 новых снимков из личного архива финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Личные данные в опубликованных документах, включая имена, фотографии и номера, закрашены, однако явно читаются названия стран: Российская Федерация и Украина.

Помимо украинских и российских фамилий, в архиве фигурируют паспорта гражданок Литвы, Чехии, Марокко и ЮАР. Это подтверждает тезисы о транснациональном характере преступной деятельности Эпштейна, который мог выискивать жертв по всему миру.

Публикация дополняется другими шокирующими деталями. Среди них — скриншот переписки, в которой обсуждается 18-летняя девушка из России, предположительно, интересующая Эпштейна, с указанием ее антропометрических данных и наличия шенгенской визы.

Также обнародовано фото женской ноги, на которую маркером нанесены цитаты из романа Владимира Набокова «Лолита» — это свидетельствует о болезненной одержимости фигуранта темой совращения несовершеннолетних и его циничном отношении к жертвам.

Публикация этого архива — часть политического давления с целью добиться полной прозрачности в расследовании. На фоне этого демонстративно опубликован и американский паспорт самого Эпштейна без каких-либо правок. Появление в деле документов из России и Украины расширяет его географию и ставит новые вопросы о том, сколько еще нераскрытых эпизодов и жертв по всему миру может быть связано с этой историей.

Джеффри Эпштейн — американский финансист-миллиардер, чье имя стало синонимом одного из самых громких секс-скандалов в современной истории США. Его обвиняли в создании масштабной сети по торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он был влиятельным финансистом, который вел загадочный образ жизни и вращался в высших кругах общества. Среди его знакомых и гостей в разные годы числились президенты, члены королевских семей (включая британского принца Эндрю), видные политики и бизнесмены. Эпштейн владел роскошной недвижимостью в Нью-Йорке, Флориде, Париже и личным островом Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах, который в СМИ прозвали «островом педофилов».

