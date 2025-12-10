Цитируя Суворова: Герой России назвал личный пример двигателем развития общества

Вопрос о том, на кого сегодня равняться молодому поколению, всегда был и остается одним из самых важных для общества. Герой России Артем Катунькин, рассуждая об этом в эфире «Крым 24», обратился к личному опыту.

Он напомнил, что для его поколения такими живыми легендами были ветераны Великой Отечественной и воины-«афганцы» — люди, чьи истории можно было услышать из первых уст, просто поговорив с ними. Это были не абстрактные персонажи из книг, а соседи, учителя, отцы друзей, чей моральный авторитет и реальный опыт формировали ценности и цели целых поколений.

Эта потребность в близких, осязаемых героях, по мнению Катунькина, никуда не исчезла. Независимо от профессии — будь то военный, ученый или художник — человек инстинктивно ищет пример для подражания, того, чьи поступки и принципы резонируют с его собственным духом. Как метко заметил герой, цитируя Суворова, такая здоровая конкуренция — «догнать и обогнать» своего идеала — является мощнейшим двигателем личного и, как следствие, общественного развития. Герой нужен не для слепого поклонения, а как ориентир на сложном жизненном пути.

По его словам, главное последствие такого живого, а не навязанного извне поиска героев, — формирование подлинной, осмысленной системы ценностей. Когда примером служит не медийный образ, а реальный человек с его историей преодоления, мужества и служения, это рождает не показной, а искренний патриотизм и стремление к саморазвитию. Молодежь получает не просто абстрактные лозунги, а конкретные модели поведения, понимание, что подвиг и честь — не архаизмы, а актуальные категории, воплощенные во плоти и крови. Именно такие диалоги и создают ту самую духовную скрепу, которая формирует характер нации и определяет ее будущее.

Ранее сообщалось, что крымские ветераны становятся наставниками для школьников в рамках программы патриотического воспитания.