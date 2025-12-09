ЦППК запустила десятую «Иволгу 4.0» на Ярославском направлении

На Ярославском направлении запустили 10-й поезд «Иволга 4.0», их отличает технологичный состав с климатическими системами, зарядками для гаджетов и увеличенным количеством дверей в промежуточных вагонах для ускоренной посадки и высадки. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

Новые поезда позволяют повысить комфорт для пассажиров Ярославского направления, уточнили в сообщении. В будни там совершается более 300 тыс. поездок. Обновлению подвижного состава способствует работа ЦППК, Департамента транспорта Москвы и РЖД.

В компании добавили, что до конца 2025 года в планах получить еще пять составов, которые выйдут на линию после пусконаладочных работ. В целом обновление поездов на этом направлении завершат в 2030 году за счет поставки 92 составов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.