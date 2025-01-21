Цукерберг уставился на декольте невесты Безоса на инаугурации Трампа

Прошедшая в понедельник, 20 января, инаугурация президента США Дональда Трампа продолжает оставаться главной темой. Мало того, некоторые эпизоды торжества начинают разбираться на мемы. Одним из таких стал эпизод с владельцем компании Meta (запрещенной и признанной в России экстремистской организацией) Марком Цукербергом.

На церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа бизнесмен не мог оторвать глаз от декольте невесты владельца Amazon Джеффа Безоса, журналистки Лорен Санчес. Этот момент был запечатлён на видео, которое опубликовала газета The New York Post (NYP).

Санчес была одета в белое пальто и белый брючный костюм. Под пиджаком она носила кружевное бюстье вместо блузы. Присцилла Чан, жена Марка Цукерберга, сидела чуть поодаль от супруга.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.