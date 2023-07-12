Цвет, консистенция, запах: на что смотреть при выборе йогурта, чтобы не отравиться

Терапевт-диетолог Игорь Видяскин рассказал: чтобы правильно выбрать молочную продукцию, следует обращать внимание на несколько ключевых аспектов.

«В первую очередь, проверяйте срок годности и приобретайте молочную продукцию от надежных производителей, которые соблюдают стандарты качества и безопасности», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, нужно также проверить наличие «меток качества» на упаковке молочных продуктов. Это может быть значок, указывающий на то, что продукт прошел необходимые проверки контролирующих органов и получил сертификацию.

«Прежде, чем употреблять продукт, убедитесь, что он хранился в надлежащих условиях в магазине и дома. Осмотрите упаковку на наличие повреждений, следов разлива или протекания. Обращайте внимание на запах, цвет и консистенцию молочного продукта», — добавил Видяскин.

Не менее важным шагом является и изучение состава продукта. Если у покупателя есть аллергия или непереносимость определенных ингредиентов, нужно убедиться, что они отсутствуют в продукте.

«Всегда помните, что безопасность и качество потребляемой пищи играют важную роль для вашего здоровья», — подытожил собеседник.

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