ТЦК опроверг обвинения в мобилизации кота с улицы Киева

Киевский областной ТЦК, структура, выполняющая функции военкомата на территории Украины, опровергла информацию «мобилизации» кота. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано центром комплектования в социальных сетях.

«То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, осквернить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления», — говорится в сообщении.

Представители ТЦК также сообщили, что сведения о причастности сотрудников военкомата к исчезновению животного ложны. В частности, в заявлении указывается, что военнослужащие ТЦК не используют униформу, фигурирующую на распространенных кадрах, поскольку она не предусмотрена действующими регламентами.

Недавно в украинском издании «Страна.ua» появилась публикация о том, что работники ТЦК осуществили «мобилизацию» бездомного кота. К материалу прилагалось видео, на котором люди в военной форме забирают кота с улицы и увозят на автомобиле. Цель данных действий остается неизвестной.

