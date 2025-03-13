Туалетную бумагу и салфетки Zewa решили переименовать

Компания «ЭвоКом», которой принадлежит бренд Zewa, решила изменить его название. Об этом сообщил РБК.

Начиная с 2025 года все товары под брендом Zewa будут постепенно менять свое наименование. Сейчас под таким названием выпускаются туалетная бумага, одноразовые полотенца и влажные салфетки. Уже в марте текущего года на упаковки с товаром начнут наносить новое наименование Zemma, это будет делаться в виде анонса ребрендинга. Окончательное изменение произойдет летом 2026 года.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — указало руководство компании «ЭвоКом».

Потребителям было обещано, что смена названия никак не отразится на высоком качестве продукции.

Ранее российские депутаты предложили правительству защитить рынок страны от возвращения западных брендов, которые ушли из РФ после начала спецоперации. Они уверены, что после возвращения ряда иностранных брендов в Россию важно продумать защиту внутренних рынков от западных конкурентов. Больше всего волнений вызывает поддержка отечественного бизнеса.