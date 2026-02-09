Туалетный кошмар: россиянин устроил шоу посреди улицы в Паттайе из-за отсутствия туалета

Шокирующий инцидент в Паттайе, где турист справил нужду прямо на улице, вновь обнажил системную проблему многих туристических направлений, особенно в Юго-Восточной Азии, — острую нехватку доступных и чистых общественных туалетов. Об этом пишет Турпром .

Видео, на котором мужчина, предположительно российский турист, использует островок безопасности на дороге как уборную, быстро распространилось в Сети, вызвав волну осуждения. Однако, как отмечают наблюдатели, за гневной реакцией скрывается более глубокая проблема. На популярных курортах Таиланда, ежегодно принимающих миллионы гостей, туристы зачастую вынуждены полагаться исключительно на туалеты в кафе, ресторанах или торговых центрах, доступ к которым иногда обусловлен покупкой. На прогулочных маршрутах, пляжах и удаленных от центра улицах инфраструктура зачастую отсутствует. Аналогичные сложности фиксируются и в других странах региона, таких как Вьетнам, Камбоджа и Индия, а также в некоторых частях Латинской Америки.

Этот случай в Паттайе — не первый. Месяцем ранее на острове Тао камеры зафиксировали подобный проступок другой иностранки. Эксперты указывают, что для сохранения репутации и комфорта туристов властям необходимо инвестировать в строительство и поддержание сети бесплатных общественных туалетов с четкой навигацией.

