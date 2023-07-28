Тучи сложились в фигуру гигантского ящера над Подмосковьем

Пользователи сервиса Яндекс.Погода заметили редчайшую конфигурацию туч над регионами Центральной России на карте прогноза осадков. Об этом сообщили в интернет-издании innoginsk.ru .

Отмечается, что образовавшаяся фигура напомнила им контуры гигантского ящера или динозавра. Ожидается, что эти облака принесут в регион непогоду, сильные осадки с порывистым ветром. Дежурный синоптик Центра погоды «Фобос» рассказал изданию, что эти погодные явления будут сопровождаться повышенным температурным фоном, что в результате обеспечит жителям столицы и Подмосковья практически тропическую влажность и духоту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше семидесяти объектов благоустроят в подмосковных Мытищах к 400-летнему юбилею города.