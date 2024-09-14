Тучный дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве

Общество

Фото: [пресс-служба муниципального образования г.о. Егорьевск]

Сентябрь продолжает бить рекорды по теплой погоде и будоражить умы и сознание москвичей. 14 число для жителей одного из микрорайонов Троицка запомнится непередаваемой картиной. Как передает Shot, там один пожилой житель решил выбраться из дома и позагорать на местной детской площадке.

Разумеется, что, помимо трусов и каких-то бус на шее, на довольно тучного вида пенсионере, собственно, ничего нет. На это сразу же обратили внимание москвичи в соцсетях, возмутившись подобной оккупацией детской площадки. Стоит отметить, что смущенные таким развитием событий дети, судя по всему, боятся заходить на площадку, поэтому мужчина загорает пока в гордом одиночестве.

«Возмущенные подписчики поделились видосом из Троицка. Там уже два часа пожилой мужчина без верхней одежды загорает на скамейке на детской площадке в микрорайоне В. Проходящие мимо дети его совершенно не смущают», — приводится в публикации.

Лицезревшая из окна своей многоэтажки данный седой гедонизм местная жительница, что и увековечила пенсионера в трусах на своем смартфоне, вызывать полицию не стала, признавшись за кадром, что «ей его жалко».

Ранее синоптик Вильфанд дал прогноз, что сентябрь продолжит изводить жарой москвичей еще как минимум неделю.

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