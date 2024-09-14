Вильфанд: сентябрь продолжит изводить жителей Москвы и Подмосковья жарой всю следующую неделю

Существенно превышающая климатическую норму жаркая погода сохранится по всей европейской территории России и на следующей неделе. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Москве и Московской области дневные температуры вряд ли будут опускаться ниже отметки в 26 градусов со знаком плюс. Да и ночи будут не по-сентябрьски теплыми, отметил Вильфанд.

«В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно. Ночные температуры в субботу и воскресенье — от 12 до 15 градусов, дневные — 24-27», — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, температуры всю следующую неделю в столичном регионе будут превышать норму как минимум на 6-7 градусов.

А вот на юге Европейской части России период 30-градусной жары подошел к концу. Там, добавил Вильфанд, температурные показатели воздуха и воды уже практически сравнялись, что ознаменует начало бархатного сезона, резюмировал метеоролог.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала сухую и теплую погоду в Московском регионе до конца сентября.