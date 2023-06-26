«Туда мне надо»: россияне ждут появления пивных велоэкскурсий в разных городах страны

По Калининграду курсируют пивные велоэкскурсии, о чем недавно начали трубить в соцсетях. Многим пользователям рунета это показалось странным, но в европейских городах подобный вид досуга давно уже в ходу.

Гости таких променадов пьют хмельной напиток, слушают музыку или гида, общаются и, конечно, крутят педали. Цена такого отдыха — 1000 рублей за человека. За эти деньги предлагается часовая поездка и целых 10 литров прохладного пива.

«Экскурсии, которые мы заслужили»; «Культурный отдых именно так и выглядит»; «Не дразните людей!»; «Туда мне надо», — высказались в Сети россияне.

Создатели уже окрестили подобное развлечение «самой веселой экскурсией» и, похоже, многие с ними согласны и с нетерпением ждут аналогичные туры в других городах России.

Ранее российский маркетплейс запустил экскурсии по своим складам.