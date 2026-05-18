Тулячка отдала более 3 млн рублей после нескольких дней психологического прессинга

В Тульской области мошенники продолжают успешно применять старую, но действенную схему. Жертвами злоумышленников за минувшие выходные стали граждане в возрасте от 21 года до 85 лет. Как сообщает УМВД России по Тульской области, общая сумма украденного превысила 8 млн рублей.

Самый крупный ущерб понесла 48-летняя жительница Советского округа Тулы. Злоумышленники обрабатывали женщину несколько дней. Они связывались с ней по телефону и в мессенджерах, применяя психологическое давление. Жертву убедили, что аферисты пытаются украсть деньги с ее банковских счетов. Единственный способ «спасти» накопления, по словам лже-сотрудников банка, — передать их доверенным лицам.

Женщина поверила. Она отправилась в Москву, где встретилась с незнакомцем, представившимся «агентом», и передала ему 3 млн 400 тыс. рублей. Только после этого, осознав произошедшее, она обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан не верить звонкам о «безопасных счетах», «подозрительных операциях» и «спасении денег». Ни один сотрудник банка не попросит перевести средства на посторонние счета или передать их курьеру. В случае подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и лично связаться с банком по официальному номеру.

