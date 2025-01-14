Тулячка заявила о странностях при возгорании военного госпиталя

Очевидица пожара в военном госпитале Тулы рассказала «Газете.Ru» об обстановке во время происшествия и странностях, которые ей удалось заметить.

По словам собеседницы журналистов, пожар был очень сильным, а экстренные службы приехали оперативно. Много военных шли своим ходом по улице в масках и халатах. При этом тулячка отметила, что здание горело с двух сторон.

«Пожар только начинался, я слышала хлопки, не знаю, может, треск сильный. Здание горит с двух сторон одновременно, как я видела на видео, должны были потушить, а оно опять возгоралось», — рассказала очевидица.

По словам другой девушки, горели активно третий этаж и крыша здания, в процессе рвались и падали электрические провода.

Напомним, что 13 января произошел пожар в здании военного госпиталя в Туле. РИА Новости в экстренных службах рассказали, что площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Удалось эвакуировать 57 человек, среди которых и военнослужащие срочной службы. Пострадавших и жертв, предварительно, удалось избежать.