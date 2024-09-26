Туляка, вонзившего в живот другу шампур, отправили в колонию

Суд приговорил жителя Тульского региона к колонии за нападение на знакомого с шампуром. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

По данным прокуратуры, мужчины собрались за общим столом 13 июня 2024 года. В процессе распития алкоголя собутыльники вступили в конфликт. Когда аргументы кончились, возобладали эмоции и обвиняемый схватился за шампур: острый предмет агрессор воткнул в живот другу. Последний получил тяжелую травму и был госпитализирован.

Приговор огласили в суде города Новомосковска. Согласно его решению, 45-летний мужчина проведет два года в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Московской области получил срок за убийство фельдшера.