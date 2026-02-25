Тулякам с онкологией выплатят по 50 тысяч рублей

В Тульской области ввели новую меру поддержки для жителей, проходящих лечение от тяжелых заболеваний за пределами региона. Соответствующее решение регионального правительства вступило в силу с 20 февраля 2026 года, пишет tsn24.ru.

В документе указано, что пациентам выплатят по 50 тыс. рублей единовременно, чтобы частично компенсировать финансовые затраты, связанные с терапией.

Выплата предоставляется один раз за весь период лечения. Она направлена на облегчение бремени расходов для онкобольных и их семей, особенно когда помощь оказывается в клиниках других субъектов РФ.

Списки получателей будет формировать Тульский областной клинический онкодиспансер. Чтобы претендовать на выплату, пациентам необходимо обратиться в медучреждение и подать соответствующее заявление для включения в список.

