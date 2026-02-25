В Смоленске начал работу новый онкодиспансер, открытие которого ждали больше года

Новый корпус онкологического диспансера в Смоленске открыли после долгих лет ожидания, сообщила «Российская газета». Строительство началось еще в конце 2021 года, но сроки сдачи неоднократно переносились. Местные жители больше года с надеждой следили за новостями, и вот объект торжественно ввели в эксплуатацию.

Восьмиэтажное здание включает поликлинику на 150 посещений и стационар на 175 коек. Для нужд пациентов закуплено 570 единиц современного медицинского оборудования, среди которых ангиограф, магнитно-резонансный томограф и компьютерный томограф. В штат привлекли молодых врачей, уже имеющих опыт работы в федеральных центрах.

Однако путь к открытию был тернист. Первый подрядчик, компания «Пэтруско», не справился с обязательствами, и его заменили на «Архстрой». К декабрю 2024 года готовность объекта не превышала 50%, а в январе того же года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили многочисленные нарушения в строительстве.

Приемка состоялась лишь в конце марта 2025 года, хотя фактически пациентов начали принимать с ноября. Строительные недочеты продолжают устранять до сих пор. Более того, до настоящего момента отсутствует полная техническая документация на лифты и энергосети.

Количество коек после переезда не увеличилось, но условия работы для медиков и пребывания пациентов значительно улучшились. Одно из отделений осталось в областной клинической больнице, а хоспис планируют переместить в освободившееся старое здание диспансера.

В будущем запланировано строительство отдельного радиотерапевтического корпуса, однако средства на него пока не выделены. Между тем потребность в онкологической помощи в регионе велика: ежегодно стационарное лечение проходят 7,5 тыс. больных, а всего на учете состоит около 22 тыс. жителей Смоленской области.

