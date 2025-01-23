Туляки встали на защиту приюта для животных после ареста

Обитатели приюта «Любимец» в Туле могут остаться без крыши из-за наложенного ареста на здание. Об этом со ссылкой на пост организации сообщает «ТУЛАСМИ» .

«Любимец» - известное место, где заботу и временный дом нашли многие бесхозные животные. Однако недавно представители организации сообщили, что здание было арестовано. По их словам, причиной наложенных ограничений стал долг в 470 тысяч рублей, якобы начисленный за счет пени.

«За несколько месяцев эта сумма уменьшилась вдвое. Но это не останавливает борцов за "справедливость". На здание со вчерашнего дня наложен арест, возможно, другие "сюрпризы" тоже не за горами» — говорится в посте «Любимца».

Судя по количеству неравнодушных туляков, сборы на погашение долга и снятия ареста активно ведутся. Многие участники группы в соцсети выразили сочувствие в связи с ситуацией. Сам приют поборется за право работы, направив письмо с просьбой об отмене решения приставов.

Ранее сообщалось, что в Московские волонтеры забили тревогу из-за измученных кошек из «частного приюта» в квартире.