Тульский «Арсенал» и ФК «Ротор» сыграли вничью

Как сообщают Тульские известия, в 30-м туре первой лиги футбольные клубы, «Арсенал» и «Ротор», сыграли вничью.

Волгоградские футболисты бросили вызов тульским спортсменам, но обе команды оказались сильными и не уступили друг другу. Из гостевой команды гол забил Илья Сафронов, но следом ответный мяч передал Сергей Ткачев.

С 48-й минуты после удаления Сафронова с поля, «Арсенал» играл в большинстве. Тем не менее, команды по итогу завершили игру со счетом 1:1.

«Арсенал» набрал 37 очков и занял 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре тульские спортсмены сыграют в гостях с «Сочи». Матч назначен на 3 мая.

Ранее сообщалось, что в Химках в честь Анатолия Бышовца прошел товарищеский матч.