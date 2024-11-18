Тульский Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики сезонных заболеваний

Осенью и зимой возрастают риски заражения гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом и мерах профилактике гражданам напомнили в Управлении Роспотребнадзора Тульской области. Рекомендации публикует «ТУЛАСМИ» .

Отмечается, что в холодные сезоны важно следовать рекомендациям специалистов, чтобы избежать заражения и снизить риск осложнений. Комплекс мер (неспецифическая профилактика) направлен на эти оздоровительные цели.

Правила просты и известны, но им нужно следовать регулярно. Так, эксперты напомнили о гигиене рук, ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и соблюдении дистанции с посторонними, особенно в закрытых помещениях.

Также в ведомстве рекомендовали чаще проводить проветривание дома и проводить влажную уборку. Не советуют контактировать с зараженными людьми.

Самым главным и эффективным методом защиты от инфекций является вакцинация. Даже если после прививки произойдет заражение, болезнь пройдет в легкой форме без серьезных осложнений.

Ранее терапевт рассказала россиянам о защите от сезонного авитаминоза.