Туман и до плюс семи градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Утром местами будет туман, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет южного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Московском регионе ожидается аномально теплая погода.