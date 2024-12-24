Турэксперт Ансталь назвала места для отдыха с бюджетом до 100 тыс. рублей в 2025 году
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По словам турэксперта Наталии Ансталь, в следующем году до ста тысяч рублей можно отдохнуть в Абхазии и Белоруссии. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она уточнила, что в современных реалиях трудно найти хороший тур за границу за указанную сумму. Однако за 100 тыс. рублей можно присмотреться к простеньким отелям в Турции, Египте и ОАЭ.
По мнению эксперта, отдых в нашей стране зависит от качества условий. Так, можно найти варианты на черноморском побережье и в Калининграде.
Ранее она назвала преимущества туров перед самостоятельным отдыхом.