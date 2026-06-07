Турагент-мошенница заработала 2 млн на украденном видео

Звездный турагент Хатуна Аташян, которая уже обманула более 70 российских блогеров, нашла новый способ заработка в соцсетях. По данным Telegram-канала Mash, на которые ссылается Lenta.ru , женщина украла чужое трогательное видео, открыла сбор пожертвований и всего за несколько дней получила около двух млн рублей.

Схема, которую использовала обвиняемая в мошенничестве Аташян, оказалась до циничного простой. По информации источника, она нашла ролик, где неизвестная девушка жаловалась на тяжелую болезнь своих близких. Аташян скачала видео, выложила у себя на странице как собственное и запустила сбор средств якобы на помощь нуждающимся.

Эмоциональный ролик сработал безотказно. Как сообщает Mash, «за пару дней она собрала около двух миллионов рублей».

Предположительно, эти деньги злоумышленница потратила на покупку квартиры. Когда сбор завершился, Аташян просто удалила видеоролик со своей страницы — словно его и не было. Однако настоящая автор контента случайно наткнулась на запись и узнала собственные кадры. Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже видео и мошенническом сборе средств.

На данный момент официальных комментариев от самой Аташян не поступало. Правоохранителям предстоит выяснить, куда именно ушли собранные деньги и является ли покупка квартиры следствием этой аферы или же у фигурантки были иные источников дохода.

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