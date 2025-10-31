Турагентам ежедневно звонят туристы, требующие скидку

Турагенты России рассказали о практике общения с туристами, которые требуют скидку на уже готовые туры. По словам специалистов, такие клиенты часто знают комиссию туроператора и пытаются «разделить ее» в свою пользу, утверждая, что агент практически ничего не делает, передает « Турдом ».

Сотрудники агентств отмечают, что бронирование требует затрат на аренду офисов, зарплату сотрудников, связь и рекламу. Кроме того, агенты решают вопросы при задержках рейсов, проблемах с отелями и других нестандартных ситуациях. В таких случаях именно турагент выполняет функцию связующего звена между клиентом и туроператором.

Руководители агентств подтверждают: бесплатные консультации остаются проблемой, так как время менеджеров стоит дорого, а туристы обычно не готовы платить за подбор вариантов отдыха. Скидки предоставляют лишь постоянным клиентам, с которыми сотрудничество длится много лет. Новые туристы должны обращаться с уже готовым туром, не отвлекая специалистов на подбор.

По наблюдениям экспертов, «торги» на минимальные цены не участвуют, так как это не отражает реальных расходов агентств и создает напряженность в отношениях с клиентами.

