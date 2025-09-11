Турагентство Friendly Club оставило клиентов без отпуска

Санкт-петербургское турагентство Friendly Club оказалось в центре скандала, оставив множество туристов без оплаченных отпусков и денежных средств. Одна из пострадавших рассказала о случившемся в видео, опубликованном в социальных сетях, которое привлекло внимание издания TourDom.

Девушка сообщила, что на протяжении трех лет пользовалась услугами данного турагентства и даже советовала его своим друзьям и знакомым. Однако, по ее словам, начиная с осени текущего года ни один оплаченный тур не был реализован и клиенты остались без долгожданного отдыха.

В частности, она упомянула, что ее родители, которые долгое время копили на поездку к морю, также стали жертвами. По ее информации, число пострадавших превышает 50 человек.

Одна из обманутых клиенток, назвавшаяся Татьяной, поделилась с телеграм-каналом «Осторожно, новости», что в июне внесла полную предоплату в размере 200 тыс. руб. за турецкий отдых, организованный Friendly Club.

В августе она безуспешно пыталась связаться с представителями турагентства для уточнения деталей поездки. На звонки никто не отвечал, даже основатели компании. Позже она обнаружила на странице Friendly Club в социальных сетях уведомление о проведении технических работ и обещании вернуть деньги. Под этим постом она увидела множество комментариев от других обманутых туристов.

Татьяна также упомянула, что многие пострадавшие опасаются, что виновные уйдут от ответственности из-за предполагаемых связей одного из владельцев бизнеса. Она пояснила, что заявления в полицию были поданы, но, по ее словам, правоохранительные органы не спешат возбуждать уголовное дело, ссылаясь на некие странные причины.

