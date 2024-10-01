Турэксперт Ансталь назвала преимущества отдыха в бархатный сезон

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, стоимость туров в бархатный сезон гораздо ниже, чем летом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что бархатный сезон является наиболее прекрасным временем для отдыха, поскольку температура на курортах не такая высокая, как в самый пик сезона, что позволяет насладиться отдыхом, а также в этот сезон меньше путешественников с детьми, что для ряда людей является важным показателем.

По мнению эксперта по туризму, помимо этого, температура воды и воздуха в данный период приближается к одинаковым значениям и купаться в море становится комфортнее. Еще одним бонусом является красивый загар, поскольку солнце в этот период менее агрессивное.

Ранее эксперт Вадим Коломытченко сообщил, где россиянам лучше отдыхать в сентябре и октябре.