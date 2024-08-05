Турэксперт Ансталь перечислила наиболее живописные железнодорожные маршруты РФ

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, в нашей стране имеются особенно живописные железнодорожные маршруты для любителей разных пейзажей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что среди них и Транссибирская магистраль, и Байкало-Амурская магистраль, имеющие популярность не только у жителей РФ, но и у иностранцев.

По мнению турэксперта, внимания заслуживают и магистрали, которые идут по морскому побережью, например в сторону Крыма и Сочи. Кроме того, множество живописных мест встречается и по пути в Санкт-Петербург. Также к топовым маршрутам можно отнести путь на Владивосток, на Байкал и на южное побережье.

Ранее она перечислила два наиболее дорогих направления для летнего отдыха в этом году.