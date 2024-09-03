Турэксперт Ансталь перечислила топ мест по России для отдыха в глэмпингах

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, Мурманск является лучшим местом для отдыха в глэмпингах, поэтому здесь можно отдохнуть не только летом, но и в зимний сезон, наслаждаясь северным сиянием. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она уточнила, что в целом глэмпинги популярны абсолютно во всех частях страны. Так, имеется глэмпинг и в Хабаровске, стоящий прямо в амурском лесу, то есть в совершенно диком месте, где можно увидеть амурских тигров.

По мнению турэксперта, подобная разновидность отдыха появилась в стране не так давно, однако сегодня пользуется сумасшедшей популярностью. Многие путешественники хотят отдохнуть в глэмпинге хотя бы один раз за лето, люди поселяются в очень комфортных домах, где есть в наличии все удобства. Главным преимуществом глэмпинга является его местонахождение в какой-то очень красивой местности, то есть люди едут, чтобы уединиться с природой, насладиться тишиной и спокойствием, тем не менее в комфортных условиях.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров РФ Сергей Колесников назвал будущее глэмпингов в нашей стране.