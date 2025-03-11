Турэксперт Барзыкин перечислил перспективы для туристов после возобновления железнодорожного сообщения с КНР

Москва и Пекин продолжают сближаться в вопросах туризма: страны последовательно движутся к отмене визового режима. Уже сегодня Китай остается лидером по поездкам, и обмен туристами между странами стабильно растет. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, какие перспективы для туристов это открывает. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, уже сегодня между странами действует упрощенный режим. Так, группа от пяти человек может въезжать без визы, а также доступна электронная виза. В случае полной отмены визового режима турпотоки значительно возрастут.

Турэксперт добавил, что самые популярными направлениями в Китай являются Пекин, Шанхай и Хайнань. Из нашей страны туда на данный момент в день производится более 20 вылетов, а дальше их число только увеличится. Из Китая в Россию — Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, также вариантов станет больше.

По его мнению, уже сегодня есть множество туристических программ разной продолжительности — от четырех дней до двух недель.

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