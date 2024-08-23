Турэксперт Барзыкин пояснил, почему безвизовый режим со Шри-Ланкой является хорошей новостью для россиян

С 1 октября этого года граждане РФ смогут въезжать на территорию Шри-Ланки без визы. Кроме того, внесены изменения в правила транзита: так, граждане любых государств могут провести два дня в аэропортах Шри-Ланки без визы. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, это островное государство является дестинацией с большой туристской историей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в допандемийный период туда вылетали чартеры, ставились прямые рейсы. Однако в Шри-Ланке перманентно то накаляется, то успокаивается социально-политическая обстановка, а историко-культурный рекреационный потенциал весьма большой.

По мнению турэксперта, в целом этом году свыше 15% всех прибывающих в это государство были граждане РФ. К тому же Россия вошла в перечень 30 с лишним стран, которые имеют безвизовый режим, в связи с чем при обеспечении мер безопасности, стабильности это будет достойная и емкая дестинация. Следовательно, у экс-Цейлона как направления и безвизового режима хорошие. Важным остается только обеспечение соответствующим режимом, и тогда туда будет генерироваться поток.

Он отметил, что в целом Юго-Восточная Азия на сегодняшний день является популярным направлением. Там достаточно интересных продуктов, сочетание культурных, исторических ценностей с отдыхом.

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