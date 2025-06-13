Турэксперт Логачев назвал способы правильно выбрать отель для отдыха

По словам коммерческого директора компании VIZANT GROUP Дениса Логачева, в случае выбора гостиницы туристы часто ориентируются на среднюю оценку в агрегаторах, тем не менее в указанном случае поиск отзывов необходимо углубить и учесть личные приоритеты и цели поездки. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что прежде всего нужно помнить о том, что высокий рейтинг гостиницы вовсе не гарантирует качественный отдых. В связи с этим грамотный разбор оценок даст возможность заранее составить верное впечатление и предотвратить возможные неприятности.

По мнению эксперта, в первую очередь отзывы стоит смотреть с точки зрения цели поездки – с детьми, моложеная компания и т.д. Также не стоит воспринимать информацию буквально, поскольку идеальных гостиниц не бывает. Кроме того, следует при прочтении отзывов отделять эмоции от фактов, изучать реакцию администрации, проверять дату публикации отзывов, заострять внимание на повторяющихся замечаниях в отзывах.

Он подчеркнул, что только положительные или только отрицательные отзывы следует тщательно проверить, поскольку они могут быть искусственно созданным образом. В целом каждый человек самостоятельно определяет комфорт в зависимости от своих вкусов и предпочтений.

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