Турэксперт Михайлова рассказала об интересных местах для путешествий на майские праздники

Майские праздники обещают пройти с размахом. Множество выходных дней россияне смогут использовать на отдых и путешествия. Эксперт в области туризма Анна Михайлова в беседе с gazetametro.ru рассказала, какие места с пляжами можно посетить в мае, и сколько это будет стоить.

Первая «партия» выходных по производственному календарю 2024-го пройдет 28, 29, 30 апреля и 1 мая, то есть с воскресенья по среду включительно. 2 мая станет первым рабочим днем после перерыва, а затем стартуют новые выходные после Дня Победы. Россиян ждет отдых 9, 10, 11 и 12 мая, также четыре дня. За это время можно запланировать небольшое путешествие по России или за ее пределами.

Эксперт Михайлова рекомендует к посещению Дагестан, Сочи, Калининград, Камчатку или Египет, Шри-Ланку, Турцию и Остров Хайнань (Китай). Во всех этих местах можно найти пляжный отдых.

Самым дорогим направлением на двоих может стать Калининград. Подготовить нужно минимум 200 тысяч рублей. На Камчатку уйдет не менее 150 тыс.руб., а на Сочи — от 65 тыс. руб.

«На Камчатке есть пляжи вулканического происхождения с черным песком. Это, кстати, излюбленные места серферов. Например, спортсмены облюбовали Халактырский пляж на Камчатке с древним вулканическим песком – но там найдется место не только для серферов, но и для ценителей загадочной природы Дальнего Востока», — отметила туроператор.

Египет и Турция как никогда популярны у россиян. В эти места есть прямые перелеты, а температура воды подходит для купания (от +20 °C до +24 °C). Шри-Ланка открыта для туристов из России, особенно ее восточное побережье. Прямых рейсов до островного государства нет.

Ранее сообщалось, что российские туристы возвращаются домой из Дубая, который затопило после ливня.