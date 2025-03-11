Турэксперт Мкртчян оценил ажиотаж на поездки в Европу

По словам вице-президент Альянса турагентств Алексана Мкртчяна, ажиотаж среди россиян на поездки в страны Европы заключается в том, что если раньше билет Москва – Стамбул – Венеция или Москва – Стамбул – Париж туда-обратно обходился более чем в сто тысяч рублей, то сегодня можно спокойно через Ереван, Тбилиси, Кутаиси поехать за девять тысяч рублей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что граждане РФ увидели подобную стоимость билетов, и быстро поехали.

По мнению турэксперта, путешествия по России обычно растут на 12-13%, а в Шенгенскую зону сегодня на 25%, потому что билеты подешевели.

Ранее эксперт по туризму Котляр рассказала об отношении европейцев к приезжим из России.